Survey: हर तीसरा बच्चा लिखने में कमजोर, 40% तक आ गई गिरावट

MP News: डिजिटल उपकरणों ने बच्चों की लिखने की क्षमता कमजोर कर दी है। यह शिकायत राजधानी के हर तीसरे बच्चे की है। भोपाल शहर के काउंसलिंग सेंटर में तीन माह में दो हजार बच्चे पहुंचे। इनमें से करीब 700 ने राइटिंग हैबिट में कमी की शिकायत दर्ज कराई। मध्यप्रदेश में परीक्षा फरवरी से शुरू होगी। तैयारी से जुड़ी परेशानियों के मामले भी बढ़े हैं। परीक्षा पैटर्न में बदलाव और सिलेबस से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए राजधानी में काउंसलिंग लैब शुरू की गई है, जो अपने तरह की प्रदेश के एकमात्र लैब है। परीक्षा तनाव और सब्जेक्ट तैयारी के साथ परीक्षा पैटर्न पर परेशानी आई है।