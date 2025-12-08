‘गोविंद बोलो हरी…’ भजन गाते हुए ट्रेन से खजुराहो रवाना हुए 3 मंत्री, कैबिनेट में विभागों का रिव्यू करेंगे CM

MP Cabinet : आज से दो दिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का प्रशासनिक केंद्र छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाला खजुराहो रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां कैबिनेट बैठक की अगुवाई तो करेंगे ही साथ ही साथ विभागीय समीक्षा बैठक भी लेंगे। दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के तीन मंत्री एक साथ ट्रेन में सवार होकर खजुराहो के लिए रवाना हुए है। तीनों मंत्री जब अपने कंपार्टमेंट में बैठे तो माहौल एकदम भक्तिमय नजर आया। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत 'गोविंद बोलो हरी गोपाल बोलो…' भजन से की, जिससे ट्रेन की पूरी बोगी का माहौल भक्तिमय नजर आया। अब इस भजन गायन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।