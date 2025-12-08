8 दिसंबर 2025,

सोमवार

भोपाल

‘गोविंद बोलो हरी…’ भजन गाते हुए ट्रेन से खजुराहो रवाना हुए 3 मंत्री, कैबिनेट में विभागों का रिव्यू करेंगे CM

MP Cabinet : खजुराहो में दो दिन मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होंगी। इसके लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री विजय शाह एक साथ ट्रेन में सवार हुए और भजन गायन करते हुए खजुराहो के लिए रवाना हुए। मंत्रियों के भजन गायन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 08, 2025

MP Cabinet

भजन गाते हुए 3 मंत्री खजुराहो रवाना (Photo Source- Viral Video Screenshot)

MP Cabinet : आज से दो दिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का प्रशासनिक केंद्र छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाला खजुराहो रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां कैबिनेट बैठक की अगुवाई तो करेंगे ही साथ ही साथ विभागीय समीक्षा बैठक भी लेंगे। दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के तीन मंत्री एक साथ ट्रेन में सवार होकर खजुराहो के लिए रवाना हुए है। तीनों मंत्री जब अपने कंपार्टमेंट में बैठे तो माहौल एकदम भक्तिमय नजर आया। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत 'गोविंद बोलो हरी गोपाल बोलो…' भजन से की, जिससे ट्रेन की पूरी बोगी का माहौल भक्तिमय नजर आया। अब इस भजन गायन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यात्रा की शुरुआत के समय मंत्रियों द्वारा गाए गए भजन का वीडियो सबसे पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किया है। वीडियो में वो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह के साथ सामान्य यात्रियों की तरह ट्रेन की सीट पर एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय चाय की चुसकी लेते हुए भजन गायन कर रहे हैं। जबकि दोनों मंत्रियों समेत बाकी अन्य लोग भजन में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

दो दिन खजुराहो में मोहन सरकार

सीएम डॉ. मोहन यादव ने खजुराहो को इस बार की बैठक का केंद्र इसलिए बनाया है क्योंकि फोकस केन बेतवा लिंक परियोजना और बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास पर रहेगा। बैठक के दौरान यहां से सरकार बीते दो साल के कामकाज की समीक्षा करेगी और नई योजनाओं पर आगे का रोडमैप तैयार करेगी। साथ ही, निवेश, टूरिज्म, प्रशासनिक सुधार के साथ साथ कई खास प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

पहले दिन विभागीय समीक्षा का पूरा कार्यक्रम

आज का दिन विभिन्न विभागों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा के नाम रहेगा। शुरुआत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से होगी, जहां मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने विभाग की प्रगति और चुनौतियों से संबंधित जानकारी देंगे। फिर वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा होगी, जिसकी जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पास है। दोपहर के पहले चरण में पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के मंत्री लखन पटेल और नगरीय विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विभागों का रिव्यू तय किया गया है। फिर जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति विकास विभाग की समीक्षा होगी, जिसमें मंत्री विजय शाह और नागर सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। फिर एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप अपने विभाग की रिव्यु रिपोर्ट सीएमको देंगे।

दूसरे दिन लोक निर्माण और पीएचई विभाग की बैठकें

बैठकों का सिलसिला अगले दिन यानी 9 दिसंबर की भी जारी रहेगी, जिसकी शुरुआत लोक निर्माण विभाग की समीक्षा से होगी। इस दौरान मंत्री राकेश सिंह अपने विभाग की उपलब्धियों और आने वाले समय की योजनाओं पर प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद पीएचई विभाग की मंत्री संपतिया उइके सीएम के समक्ष रिपोर्ट पेश करेंगी।

