7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

आज रिसेप्शन में शामिल होंगे अडाणी-राजनाथ सिंह समेत कई VVIP

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शाम वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। जिसमें अडाणी समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 07, 2025

mp news

फोटो सोर्स- अडाणी ग्रुप/ राजनाथ सिंह ऑफिशियल फेसबुक

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार की शाम वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,उद्योगपति गौतम अडाणी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला समेत कई दिग्गज उपस्थित रहेंगे।

रिटायर्ड IRS अफसर के बेटे का रिसेप्शन

रिटायर्ड आईआरएस अफसर अमन सिंह के बेटे का रिसेप्शन आज होटल ताज में है। जिसमें देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। रिटायरमेंट के बाद अमन कुमार सिंह नवंबर 2022 से अडाणी गुप्र से जुड़े हैं। रविवार को आशीर्वाद समारोह में अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी परिवार सहित शामिल होंगे।

ये नेता भी होंगे शामिल

बता दें कि, अमन सिंह छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रमुख सचिव रह चुके हैं। आशीर्वाद समारोह में मंत्री रामविचार नेताम, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, भूपेन्द्र सवन्नी(अध्यक्ष केड़ा छत्तीसगढ़), मनोज कुमार पिंगुआ (एसीएस जेल विभाग छत्तीसगढ़), हिमांशु गुप्ता (डीजी जेल छत्तीसगढ़), पुरंदर मिश्रा(विधायक), किरणमयी नायक (अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़) समेत दूसरे अन्य नेता भी शामिल होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 02:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आज रिसेप्शन में शामिल होंगे अडाणी-राजनाथ सिंह समेत कई VVIP

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

25 साल बाद सबसे ज्यादा ठंडी हुई रात, अगले 48 घंटे cold wave का Alert

MP Weather Today (Photo Source - Patrika)
भोपाल

कड़ाके की ठंड से ठिठुरा एमपी, पहली बार 4 डिग्री पहुंचा पारा, 7 और 8 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट

Cold Wave Alert
भोपाल

अवकाश: स्कूल की छुट्टियों में बड़ा बदलाव, इतने दिन का होगा क्रिसमस-विंटर वेकेशन

christmas holidays private schools winter vacation mp news
भोपाल

महिलाओं ने थामी धर्म ध्वजा, भगवान दत्त की निकली पालकी

भोपाल

एमपी में बाल बाल बचे विधायक, भोपाल-जबलपुर हाईवे पर हुई कार की भीषण भिड़ंत

Bichhiya MLA Narayan Singh Patta narrowly escaped a car accident
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.