सिंगरौली में बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई! कांग्रेस ने बनाई जांच टीम, 11 दिसंबर को करेगी खुलासा

AICC made 12 members team to investigate singraulii tree cutting (फोटो- Patrika.com)
Congress Investigation Team: कांग्रेस अब सिंगरौली में बड़े पैमाने पर पेड कटाई (Singrauli tree cutting) मामले की अपने नेताओं से जांच कराएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने इसके लिए 12 सदस्यीय तथ्य अन्वेषण समिति गठित की है। (mp news)
इसमें प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, मीनाक्षी नटराजन, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, हेमंत कटारे, राजेन्द्र कुमार सिंह, हिना कांवरे, विक्रांत भूरिया, ओमकार मरकाम, जयवर्धन सिंह, बाला बच्चन के साथ कुछ राष्ट्रीय नेताओं को भी शामिल किया है। यह समिति 11 दिसंबर तक सिंगरौली का दौरा कर पूरी रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
कांग्रेस की यह समिति 11 दिसंबर तक सिंगरौली का दौरा करेगी। वहां समिति के सदस्य स्थल पर जाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रभावित समुदायों और अधिकारियों से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में विधानसभा में विक्रांत भूरिया ने वन कटाई के संबंध में ध्यानाकर्षण से मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस बल का प्रयोग कर पेड़ काटे जा रहे हैं। (mp news)
