सिंगरौली में बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई! कांग्रेस ने बनाई जांच टीम, 11 दिसंबर को करेगी खुलासा

इसमें प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, मीनाक्षी नटराजन, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, हेमंत कटारे, राजेन्द्र कुमार सिंह, हिना कांवरे, विक्रांत भूरिया, ओमकार मरकाम, जयवर्धन सिंह, बाला बच्चन के साथ कुछ राष्ट्रीय नेताओं को भी शामिल किया है। यह समिति 11 दिसंबर तक सिंगरौली का दौरा कर पूरी रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।