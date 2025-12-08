8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में 21 दिसंबर से दौड़ेगी मेट्रो, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Bhopal Metro- खजुराहो में सीएम मोहन यादव ने की घोषणा, 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का लोकार्पण

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 08, 2025

CM Mohan Yadav announces inauguration of Bhopal Metro from December 21

भोपाल में 21 दिसंबर से मेट्रो- पत्रिका: (फोटो: सोशल मीडिया)

Bhopal Metro- मध्यप्रदेश की राजधानी में मेट्रो ट्रेन संचालन का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होने का समय आखिरकार आ ही गया। भोपाल में मेट्रो 21 दिसंबर से दौड़ेगी। इसी के साथ प्रायोरिटी कॉरिडोर के करीब 6 किलोमीटर लंबे ट्रेक पर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरु हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश को अनेक बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि 21 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो ट्रेन सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। 13-14 दिसंबर को इंदौर और भोपाल में कार्यक्रम होंगे। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल​ बिहारी वाजपेयी की जन्मशताब्दी के समापन के साथ विभिन्न उद्योगों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा।

बता दें कि भोपाल मेट्रो के संचालन के लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) नीलाभ्र सेनगुप्ता हरी झंडी दे चुके हैं। सीएमआरएस की टीम ने 3 दिनों तक ट्रेक और ट्रेन की जांच की थी।

प्रायोरिटी कॉरिडोर की लंबाई 6.22 किमी

भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर की लंबाई 6.22 किमी है। इसमें सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स स्टेशन शामिल हैं। इस प्रकार पहले फेज में भोपाल मेट्रो सुभाषनगर से लेकर एम्स तक कुल 8 स्टेशनों की दूरी तय करेगी।

ये भी पढ़ें

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 08:54 pm

Published on:

08 Dec 2025 08:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में 21 दिसंबर से दौड़ेगी मेट्रो, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नमाज पढ़ी, मस्जिदों में रहा, जनेऊ पहनकर फिर शुभम गोस्वामी बन गया अमन खान

Aman Khan again became Shubham Goswami after wearing the sacred thread
भोपाल

बच्चों को कचरे में से बीनना पड़ रहा खाना, अधिकारी एक घंटे में खा रहे डेढ़ लाख के ड्राई फ्रूट, कांग्रेस ने घेरा

Jitu Patwari's press conference on Union Minister Dharmendra Pradhan's statement
भोपाल

Survey: हर तीसरा बच्चा लिखने में कमजोर, 40% तक आ गई गिरावट

A survey by IIT Delhi and Oxford University (Photo Source- freepik)
भोपाल

Z-सिक्योरिटी वाले रूट पर फैला तेल, मच गई अफरा-तफरी

भोपाल

’50 लाख बच्चों ने कभी नहीं देखे होंगे सेब…’ केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान

(Photo Source - Social Media )
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.