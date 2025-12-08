भोपाल में 21 दिसंबर से दौड़ेगी मेट्रो, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

भोपाल में 21 दिसंबर से मेट्रो- पत्रिका: (फोटो: सोशल मीडिया)
Bhopal Metro- मध्यप्रदेश की राजधानी में मेट्रो ट्रेन संचालन का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होने का समय आखिरकार आ ही गया। भोपाल में मेट्रो 21 दिसंबर से दौड़ेगी। इसी के साथ प्रायोरिटी कॉरिडोर के करीब 6 किलोमीटर लंबे ट्रेक पर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरु हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश को अनेक बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि 21 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो ट्रेन सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। 13-14 दिसंबर को इंदौर और भोपाल में कार्यक्रम होंगे। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशताब्दी के समापन के साथ विभिन्न उद्योगों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा।
बता दें कि भोपाल मेट्रो के संचालन के लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) नीलाभ्र सेनगुप्ता हरी झंडी दे चुके हैं। सीएमआरएस की टीम ने 3 दिनों तक ट्रेक और ट्रेन की जांच की थी।
भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर की लंबाई 6.22 किमी है। इसमें सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम तिराहा, अलकापुरी और एम्स स्टेशन शामिल हैं। इस प्रकार पहले फेज में भोपाल मेट्रो सुभाषनगर से लेकर एम्स तक कुल 8 स्टेशनों की दूरी तय करेगी।
