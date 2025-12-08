भोपाल में 21 दिसंबर से दौड़ेगी मेट्रो, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Bhopal Metro- मध्यप्रदेश की राजधानी में मेट्रो ट्रेन संचालन का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होने का समय आखिरकार आ ही गया। भोपाल में मेट्रो 21 दिसंबर से दौड़ेगी। इसी के साथ प्रायोरिटी कॉरिडोर के करीब 6 किलोमीटर लंबे ट्रेक पर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरु हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश को अनेक बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं।