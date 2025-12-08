Z-सिक्योरिटी वाले रूट पर फैला तेल, मच गई अफरा-तफरी

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब Z सिक्योरिटी वाले रूट में जेसीबी का ऑयल सड़क पर फैल गया। जिसके कारण सड़क फिसलन भरी हो गई। मामले की जानकारी लगते ही ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत नगर निगम को तलब किया। जिसके बाद पानी के टैंकर से सड़क को साफ कराया गया।
दरअसल, रविवार की शाम लालघाटी से खानूगांव की ओर जाने वाली सड़क पर जेसीबी का तेल लीक हो गया, जो कि पूरी सड़क में फैल गया। इसी रूट से अडाणी–राजनाथ सिंह समेत कई बड़े वीवीआईपी रिटायर्ड IRS अफसर अमन सिंह के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने जा रहे थे।
सड़क को धुलवाकर उसके ऊपर मिट्टी डाली गई। ताकि सड़क पर फिसलन बरकरार न रहे और ग्रिप बनी रहे। टीआई कोहेफिजा और एसीपी ट्रैफिक ने लालघाटी से वाहनों को डायवर्ट कर दिया। हालांकि, जेड प्लस सिक्योरिटी वाले काफिले बिना किसी परेशानी के गुजर गए। हालांकि, गनीमत रही कि जेड सिक्योरिटी वाला काफिला बिना किसी परेशानी के निकल गया।
उद्योगपति गौतम अडाणी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं।
जेड सिक्योरिटी भारत की वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था का एक ऊंचा स्तर है। इसे उन व्यक्तियों को दिया जाता है। जिन्हें गंभीर सुरक्षा खतरा माना जाता है। जैसे- राजनेता, हाई-प्रोफाइल उद्योगपति, न्यायाधीश समेत अन्य हस्तियां।
