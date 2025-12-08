Z-सिक्योरिटी वाले रूट पर फैला तेल, मच गई अफरा-तफरी

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब Z सिक्योरिटी वाले रूट में जेसीबी का ऑयल सड़क पर फैल गया। जिसके कारण सड़क फिसलन भरी हो गई। मामले की जानकारी लगते ही ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत नगर निगम को तलब किया। जिसके बाद पानी के टैंकर से सड़क को साफ कराया गया।



दरअसल, रविवार की शाम लालघाटी से खानूगांव की ओर जाने वाली सड़क पर जेसीबी का तेल लीक हो गया, जो कि पूरी सड़क में फैल गया। इसी रूट से अडाणी–राजनाथ सिंह समेत कई बड़े वीवीआईपी रिटायर्ड IRS अफसर अमन सिंह के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने जा रहे थे।

