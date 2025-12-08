8 दिसंबर 2025,

सोमवार

भोपाल

Z-सिक्योरिटी वाले रूट पर फैला तेल, मच गई अफरा-तफरी

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को वीवीआईपी मूवमेंट रहा।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 08, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब Z सिक्योरिटी वाले रूट में जेसीबी का ऑयल सड़क पर फैल गया। जिसके कारण सड़क फिसलन भरी हो गई। मामले की जानकारी लगते ही ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत नगर निगम को तलब किया। जिसके बाद पानी के टैंकर से सड़क को साफ कराया गया।

दरअसल, रविवार की शाम लालघाटी से खानूगांव की ओर जाने वाली सड़क पर जेसीबी का तेल लीक हो गया, जो कि पूरी सड़क में फैल गया। इसी रूट से अडाणी–राजनाथ सिंह समेत कई बड़े वीवीआईपी रिटायर्ड IRS अफसर अमन सिंह के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने जा रहे थे।

रोड पर डाली मिट्टी

सड़क को धुलवाकर उसके ऊपर मिट्टी डाली गई। ताकि सड़क पर फिसलन बरकरार न रहे और ग्रिप बनी रहे। टीआई कोहेफिजा और एसीपी ट्रैफिक ने लालघाटी से वाहनों को डायवर्ट कर दिया। हालांकि, जेड प्लस सिक्योरिटी वाले काफिले बिना किसी परेशानी के गुजर गए। हालांकि, गनीमत रही कि जेड सिक्योरिटी वाला काफिला बिना किसी परेशानी के निकल गया।

ये मेहमान हुए शामिल

उद्योगपति गौतम अडाणी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं।

क्या है जेड सिक्योरिटी

जेड सिक्योरिटी भारत की वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था का एक ऊंचा स्तर है। इसे उन व्यक्तियों को दिया जाता है। जिन्हें गंभीर सुरक्षा खतरा माना जाता है। जैसे- राजनेता, हाई-प्रोफाइल उद्योगपति, न्यायाधीश समेत अन्य हस्तियां।

क्या हैं इसकी विशेषता

  • इसमें आमतौर पर 22 से 24 सशस्त्र कमांडो तैनात होते हैं।
  • ये कमांडो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या एनएसजी जैसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से आते हैं।
  • सुरक्षा टीम में नज़दीकी सुरक्षा (Close Protection) के लिए कमांडो, एस्कॉर्ट वाहन, और निगरानी दल शामिल होते हैं।
  • जिस व्यक्ति को यह सुरक्षा मिलती है, उसके घर, यात्रा मार्ग और आयोजनों पर विशेष सुरक्षा इंतज़ाम किए जाते हैं।

mp news

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Z-सिक्योरिटी वाले रूट पर फैला तेल, मच गई अफरा-तफरी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

