’50 लाख बच्चों ने कभी नहीं देखे होंगे सेब…’ केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान

प्रधान ने नेताओं को सीख भी दी। कहा, स्वागत में गुलदस्ते लेने के बजाय फलों की टोकरी लें। फल बच्चों में बांट दें। बच्चे इनका सेवन करेंगे तो तंदुरुस्त होंगे। आमतौर पर गुलदस्ता दिया जाता है ताकि फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा सके। ऐसे गुलदस्तों की कीमत 500 से 1000 होती है। कुछ समय में खराब हो जाते हैं। नेताओं की ओर देखते हुए कहा कि इसे खत्म करना होगा। उन्होंने नेताओं से इसे जनआंदोलन बनाने की बात भी कही।