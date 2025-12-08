8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

’50 लाख बच्चों ने कभी नहीं देखे होंगे सेब…’ केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान

MP News: केंद्रीय मंत्री बीते दिन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 08, 2025

(Photo Source - Social Media )

(Photo Source - Social Media )

MP News: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया, मध्यप्रदेश के स्कूलों में डेढ़ करोड़ से ज्यादा बच्चे दर्ज हैं। इनमें से 50 लाख बच्चों ने कक्षा पांचवीं तक सेब नहीं देखे होंगे। यदि देखे भी होंगे तो बाजार में। सेवन नहीं किया होगा। अंजीर तो इनके जीवन में 10वीं के बाद भी शायद ही आया होगा। जिन बच्चों को जब दूध चाहिए होता है, तब नहीं मिलता। प्रधान ने कहा, बच्चों की ये जरूरतें पूरी करने समाज को सोचना होगा।

केंद्रीय मंत्री बीते दिन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंच पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल, सीएम डॉ. मेाहन यादव, महापौर मालती राय, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, विधायक भगवानदास सबनानी, रामेश्वर शर्मा आदि मौजूद थे।

नीति लागू करने में मप्र आगे

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मप्र अग्रणी है। नीति को केवल शैक्षणिक सुधार न मानकर कौशल, नवाचार और सांस्कृतक पुनर्जागरण से जोड़ा है।

काजू खिलाओ : विधायक रामेश्वर शर्मा से कहा, ये हमारे मित्र और बड़े हिन्दू नेता हैं। क्षेत्र में आए दिन भंडारा कराते हैं। आग्रह किया कि बच्चों को अंजीर, काजू खिलाना चाहिए। ऐसा सप्ताह में कुछ दिन तो हो ही सकता है।

नेताओं को सीख भी दी

प्रधान ने नेताओं को सीख भी दी। कहा, स्वागत में गुलदस्ते लेने के बजाय फलों की टोकरी लें। फल बच्चों में बांट दें। बच्चे इनका सेवन करेंगे तो तंदुरुस्त होंगे। आमतौर पर गुलदस्ता दिया जाता है ताकि फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा सके। ऐसे गुलदस्तों की कीमत 500 से 1000 होती है। कुछ समय में खराब हो जाते हैं। नेताओं की ओर देखते हुए कहा कि इसे खत्म करना होगा। उन्होंने नेताओं से इसे जनआंदोलन बनाने की बात भी कही।

ये भी पढ़ें

ड्राइवरलेस होगी मेट्रो ट्रेन ! 10 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे 20 हजार यात्री
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ’50 लाख बच्चों ने कभी नहीं देखे होंगे सेब…’ केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ड्राइवरलेस होगी मेट्रो ट्रेन ! 10 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे 20 हजार यात्री

(Photo Source - Patrika)
भोपाल

‘गोविंद बोलो हरी…’ भजन गाते हुए ट्रेन से खजुराहो रवाना हुए 3 मंत्री, कैबिनेट में विभागों का रिव्यू करेंगे CM

MP Cabinet
भोपाल

सिंगरौली में बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई! कांग्रेस ने बनाई जांच टीम, 11 दिसंबर को करेगी खुलासा

singraulii tree cutting controversy congress investigation team report mp news
भोपाल

MP में शीतलहर का कहर, अगले 4 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंडी, इन शहरों में सबसे ज्यादा ठिठुरन

mp cold wave jet stream effect temperatures drop weather news
भोपाल

राजस्थान की फैशन डिजाइनर ने एमपी के डीजीपी को भेजा लीगल नोटिस

DGP KAILASH MAKWANA
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.