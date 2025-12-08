बच्चों को कचरे में से बीनना पड़ रहा खाना, अधिकारी एक घंटे में खा रहे डेढ़ लाख के ड्राई फ्रूट, कांग्रेस ने घेरा

Jitu Patwari- केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेबाकी उनकी ही पार्टी और सरकार को भारी पड़ती दिख रही है। रविवार को भोपाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों की हालत पर चिंता प्रकट की। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्यप्रदेश के डेढ़ करोड़ स्टूडेंट में से 50 लाख ने तो 5वीं क्लास तक एपल देखे ही नहीं होंगे। अंजीर तो शायद 10वीं के बाद ही आया हो। उन्होंने बच्चों को अंजीर, काजू खिलाने, दूध पिलाने की जरूरत जताई थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को फिर घेरा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बाकायदा प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों को कचरे में से खाना बीनना पड़ रहा है जबकि अधिकारी अपनी विजिट में लाखों के ड्राई फ्रूट उड़ा रहे हैं।