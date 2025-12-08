8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बच्चों को कचरे में से बीनना पड़ रहा खाना, अधिकारी एक घंटे में खा रहे डेढ़ लाख के ड्राई फ्रूट, कांग्रेस ने घेरा

Jitu Patwari- केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार को घेरा, बुलाई प्रेस वार्ता

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 08, 2025

Jitu Patwari's press conference on Union Minister Dharmendra Pradhan's statement

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता

Jitu Patwari- केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेबाकी उनकी ही पार्टी और सरकार को भारी पड़ती दिख रही है। रविवार को भोपाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों की हालत पर चिंता प्रकट की। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्यप्रदेश के डेढ़ करोड़ स्टूडेंट में से 50 लाख ने तो 5वीं क्लास तक एपल देखे ही नहीं होंगे। अंजीर तो शायद 10वीं के बाद ही आया हो। उन्होंने बच्चों को अंजीर, काजू खिलाने, दूध पिलाने की जरूरत जताई थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को फिर घेरा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बाकायदा प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों को कचरे में से खाना बीनना पड़ रहा है जबकि अधिकारी अपनी विजिट में लाखों के ड्राई फ्रूट उड़ा रहे हैं।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आज से करीब 7 साल पहले मध्यप्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों में थे, और अब यह संख्या घटकर सिर्फ़ 1 करोड़ 4 लाख रह गई है। यानी पूरे 50 लाख बच्चे गायब हो चुके हैं। ऊपर से कमाल देखिए, तब बजट 7 हज़ार करोड़ था, अब वही बजट 37 हज़ार करोड़ का हो गया है। जीतू पटवारी ने पूछा- यह पैसा कहां जा रहा है? किसके विकास में लग रहा है?

प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान को लेकर उन्हें साधुवाद देते हुए बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधान ने बीजेपी सरकार का असली चेहरा देश और मध्यप्रदेश की जनता के सामने उजागर किया है।

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में बच्चों को नमक के साथ रोटी खानी पड़ती है। कचरे में से खाना बीनना पड़ता है और अधिकारी एक घंटे की विज़िट में डेढ़ लाख रुपए के ड्राई फ्रूट खा जाते हैं।

जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में कहा-

आपको याद है मिड डे मील में सूखी रोटी नमक से खिलाने का कांड भी आया था मध्यप्रदेश में…और एक तरफ आया था कि काजू किशमिश डेढ लाख रुपए के चार अधिकारी खा गए…दोनों घटनाएं मध्यप्रदेश में हुई थीं…विदिशा में कुछ दिनों पहले एक बच्ची कचरे में से खाना खा रही … मतलब मध्यप्रदेश की स्थिति क्या है…

ये भी पढ़ें

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 05:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बच्चों को कचरे में से बीनना पड़ रहा खाना, अधिकारी एक घंटे में खा रहे डेढ़ लाख के ड्राई फ्रूट, कांग्रेस ने घेरा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नमाज पढ़ी, मस्जिदों में रहा, जनेऊ पहनकर फिर शुभम गोस्वामी बन गया अमन खान

Aman Khan again became Shubham Goswami after wearing the sacred thread
भोपाल

Survey: हर तीसरा बच्चा लिखने में कमजोर, 40% तक आ गई गिरावट

A survey by IIT Delhi and Oxford University (Photo Source- freepik)
भोपाल

Z-सिक्योरिटी वाले रूट पर फैला तेल, मच गई अफरा-तफरी

भोपाल

’50 लाख बच्चों ने कभी नहीं देखे होंगे सेब…’ केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान

(Photo Source - Social Media )
भोपाल

ड्राइवरलेस होगी मेट्रो ट्रेन ! 10 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे 20 हजार यात्री

(Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.