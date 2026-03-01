एमपी के 50 IAS अफसरों को बड़ा दायित्व, 5 अलग-अलग प्रदेशों में सेवाओं के लिए चुना

विधानसभा चुनावों के लिए पर्यवेक्षक के रूप में एमपी के सचिव, अपर सचिव और उपसचिव स्तर के IAS अधिकारियों को चुना गया। इनमें सचिव निशांत वरवड़े, सचिव लोकेश कुमार जाटव, सचिव दीपक सिंह, सचिव श्रीमन शुक्ला, संकेत भोंडवे, सचिव स्वतंत्र कुमार सिंह, मदन विभीषण नागरगोजे, दिलीप कुमार, भरत यादव, शिल्पा गुप्ता, प्रबल सिपाहा, वंदना वैद्य, अनुभा श्रीवास्तव, सतेंद्र सिंह, मनीष सिंह, धनराजू एस, श्रीकांत बनोठ, सपना निगम, बसंत कुर्रे, दिनेश श्रीवास्तव, छोटे सिंह, दीपक सक्सेना, अभिजीत अग्रवाल, भास्कर लक्षकार, संजीव श्रीवास्तव, मुजीबुर्रहमान खान, मनोज पुष्प, दिनेश जैन, प्रीति जैन, वीरेंद्र कुमार, वीएस चौधरी कोलसानी, सौरव कुमार सुमन का नाम शामिल है।