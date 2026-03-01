भोपाल के बड़े बिजनेस मेन गिरफ़्तार, प्रोडक्ट में गड़बड़ी के आरोप पर ईडी की कार्रवाई से मची खलबली

Bhopal- एमपी की राजधानी भोपाल के एक बड़े बिजनेस मेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिकंजा कस लिया है। मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर किशन मोदी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ईडी ने उन्हें 18 मार्च तक की रिमांड पर लिया है। किशन मोदी की फर्म पर डेयरी उत्पादों के निर्यात में गड़बड़ी के आरोप हैं। ईडी के अनुसार डेयरी प्रोडक्ट फर्जी रिपोर्ट के आधार पर बाहर बेचे जा रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार, किशन मोदी को 13 मार्च को जांच के दौरान हिरासत में लिया था। 14 मार्च को आरोपी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 18 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया।