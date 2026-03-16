बीमारी और नमाज को लेकर उठे सवाल, ‘शहर काजी’ ने बताया क्या कहता है इस्लाम?

MP News Viral Fatwa: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें धार्मिक परंपराओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच संतुलन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जामे एहतमाम मसाजिद कमेटी के दारुल इफ्ता की ओर से एक फतवा जारी किया गया है। ये सोशल मीडिया पर वायल हुआ तो विवाद पैदा हो गया है। इस वायरल फतवे (Viral Fatwa) में एक धार्मिक सवाल के जवाब में बीमारी की स्थिति में इमामत से जुड़ा शरई विचार यानी धार्मिक फैसला या राय बताई गई है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे भोपाल के शहर काजी से जोड़ रहे हैं। जबकि फतवे में कहीं भी भोपाल शहर काजी का नाम ही नहीं है।