भोपाल में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम दफ्तरों पर छापा, बिलिंग से जुड़ीं 200 फाइलें जब्त

नगर निगम के पूर्व अपर आयुक्त फाइनेंस गुणवंत सेवतकर को पद से हटाकर मुकेश शर्मा को नया एडीसी वित्त बनाया गया है। सेवतकर के खिलाफ लोकायुक्त संगठन ने धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज तैयार करने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर ने बताया की सेवतकर के खिलाफ फर्जी तरीके से बिल मंजूर कर भुगतान करवाने के तथ्य जांच में मिले हैं। उनकी संपत्ति को फिलहाल जांच के दायरे में नहीं लिया गया है। जरूरत पडऩे पर उनके द्वारा अर्जित संपत्ति की जांच भी की जा सकती है। लोकायुक्त संगठन ने स्पष्ट किया है कि सात साल के दौरान नगर निगम की अलग-अलग शाखाओं में जितने भी विभाग प्रमुख पदस्थ हुए हैं उन सभी से इस मामले में पूछताछ की जाएगी।