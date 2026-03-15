ये जरूरी टेस्ट बता देंगे आपको हार्ट अटैक का कितना खतरा, क्या आपने कराए…?

Healthy Heart Dil ka sach series part 5 how much risk of heart attack(photo:patrika Creation with AI photo)
Healthy Heart dil ka sach series Part 5: अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी को अचानक हार्ट अटैक आता है… तो परिवार के लोग भले न कहें, लेकिन आस-पड़ोस जरूर कहता है कि सुबह तो अच्छे-खासे थे, इतना हंसकर बात कर रहे थे, अचानक हार्टटैक कैसे आ गया? अब सवाल यह उठता है कि क्या Heart Attack का खतरा पहले से पता नहीं चल सकता? दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब इस बात को स्वीकार करता है कि हार्ट अटैक का जोखिम कई मामलों में पहले से ही पहचाना जा सकता है। हालांकि यह कोई भविष्यवाणी नहीं है और न ही ऐसा सच कि जिसे सटीक मान लिया जाए। लेकिन कुछ मेडिकल जांचें, पारिवारिक इतिहास और जीवनशैली के विश्लेषण के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है किसी व्यक्ति में दिल की बीमारी का खतरा कितना है? पढ़ें संजना कुमार की खास रिपोर्ट...
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग