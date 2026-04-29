UAE Exit OPEC : यूएई ने छोड़ा ओपेक, सऊदी और पाकिस्तान को झटका, भारत को होगा फायदा?

UAE Exit OPEC News: मध्यपूर्व में जारी संकट (Middle East Crisis) के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने वैश्विक तेल उत्पादन और तेल निर्यातक देशों के शक्तिशाली संगठन (ओपेक) से बाहर निकलने का फैसला लिया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से हटने की घोषणा की है। वह ओपेक में लगभग 60 वर्षों तक बना रहा। यूएई का ओपक से निकलने का उसका यह फैसला सिर्फ व्यावसायिक नहीं बल्कि राजनीतिक कदम के बतौर देखा जा रहा है। आइए ओपेक से यूएई के बाहर निकलने के फैसले की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं।