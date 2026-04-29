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Patrika Special News

UAE Exit OPEC : यूएई ने छोड़ा ओपेक, सऊदी और पाकिस्तान को झटका, भारत को होगा फायदा?

UAE Exit OPEC: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक से यूएई ने बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। वह एक मई से इस संगठन का सदस्य नहीं रहेगा। इसका मतलब अब वह तेल उत्पादन, वितरण और उसकी कीमतें निर्धारित करने के फैसले खुद ही ले सकेगा। आइए जानते हैं कि इस फैसले का भारत और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है।

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भारत

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Swatantra Mishra

Apr 29, 2026

UAE exits OPEC

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद (Photo: IANS)

UAE Exit OPEC News: मध्यपूर्व में जारी संकट (Middle East Crisis) के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने वैश्विक तेल उत्पादन और तेल निर्यातक देशों के शक्तिशाली संगठन (ओपेक) से बाहर निकलने का फैसला लिया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से हटने की घोषणा की है। वह ओपेक में लगभग 60 वर्षों तक बना रहा। यूएई का ओपक से निकलने का उसका यह फैसला सिर्फ व्यावसायिक नहीं बल्कि राजनीतिक कदम के बतौर देखा जा रहा है। आइए ओपेक से यूएई के बाहर निकलने के फैसले की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं।

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