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Malaria Report India: दुनिया के 80 देशों में ‘मलेरिया’ का आतंक, भारत में केवल 12% लोगों पर खतरा

Malaria Report India: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 80 देशों में अभी भी मलेरिया का आतंक हैं। जानिए कैसे भारत में मलेरिया के मामले 2 करोड़ से घटकर 20 लाख सालाना तक आ गए और देश की कितनी आबादी आज भी खतरे में है।

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भारत

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Ravendra Mishra

Apr 29, 2026

मलेरिया मच्छर' का आतंक,

मलेरिया मच्छर' का आतंक,

Malaria Report India: दुनिया भर में आज भी मलेरिया एक बहुत बड़ी और जानलेवा बीमारी मानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) की रिपोर्ट अनुसार दुनिया में कई देश आज भी इस खतरनाक बीमारी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। वहीं भारत ने मलेरिया (Malaria in India) का प्रकोप कम करने में काफी हद तक सफलता पा ली है। कुछ साल पहले भारत में मलेरिया के बहुत ज्यादा मामले आते थे, जिससे लाखों लोग बीमार पड़ते थे और कई लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन अब बेहतर इलाज, जागरूकता और सरकारी प्रयासों की वजह से मलेरिया के मामलों में काफी कमी आई है।

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