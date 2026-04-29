स्कूल में पढ़ाई या मजदूरी? MP-UP में बच्चों से काम करवाने खतरनाक ट्रेंड

child labour in school: रतलाम के बजरंग नगर स्थित एक सरकारी स्कूल से सामने आया एक वायरल वीडियो इन दिनों शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में जो दिख रहा है, वह किसी एक दिन की लापरवाही नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की झलक है, जहां स्कूलों का मूल उद्देश्य पढ़ाई धीरे-धीरे पीछे छूटता नजर आ रहा है। वीडियो में स्कूल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, जबकि बच्चे स्कूल परिसर के बजाय इधर-उधर काम करते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि यहां शिक्षक बच्चों से मिड-डे मील अपने घर मंगवाते हैं, उनसे पानी भरवाते हैं, बर्तन धुलवाते हैं और कई बार स्कूल समय में भी पढ़ाई नहीं होती।