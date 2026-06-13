Albinism Awareness Day 2026: “भूत नहीं हूं मैं”, आखिर हम कब समझेंगे एल्बिनिज्म प्रभावितों का दर्द?

Albinism Awareness Day 2026 Special Story | एल्बिनिज्म प्रभावितों की फाइल फोटो | Credit- इंडियन एल्बिनिज्म फाउंडेशन
International Albinism Awareness Day 2026 : संभावना है कि आप 'एल्बिनिज्म' (रंगहीनता) शब्द से पूरी तरह परिचित न हों। लेकिन आपने कभी न कभी किसी ऐसे व्यक्ति को अवश्य देखा होगा जो सामान्य से कहीं अधिक गोरा दिखता है और जिसके बालों का रंग भी पूरी तरह सफेद या हल्का भूरा होता है। एक अनुमान के मुताबिक, भारत में एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों की आबादी लगभग 1 लाख से 2 लाख के बीच है।
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