India Air Crash: 14 साल, 117 हवाई हादसे और सैकड़ों मौतें हर दुर्घटना के बाद नियम बदले, फिर भी क्यों नहीं थम रहा खतरा?

एक के बाद एक विमान दुर्घटनाएं (photo,AI)
India Air Crash Aviation Safety In India : हवाई दुर्घटना काफी ज्यादा बढ़ गई है। कभी हेलीकॉप्टर खराब मौसम का शिकार हो जाता है तो कभी तकनीकी खराबी, पायलट या क्रू की गलती जैसे बड़े कारण होते हैं। हर बड़े हादसे के बाद सरकार और प्रशासन द्वारा जांच बिठाई जाती है, गलतियां पकड़ी जाती हैं और सुरक्षा के नए नियम भी बनते हैं, फिर भी विमान हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर इन हादसों की असली वजह क्या है, जो हवाई यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित नहीं बनने दे रही है?
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