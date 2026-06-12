Open Drain Deaths : “बाबूजी जरा बचके…”, देश में खुले नालों के कारण हर दिन 2 मौतें; करीब 5 साल बाद भी नहीं सुधरे हालात

Open Drain Deaths special report | प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Gemini AI and Patrika
Open Drain Deaths In India: भारत के गली-मुहल्लों और सड़कों के किनारे खुली बहती ये नालियां किसी "कब्रगाह" से कम नहीं हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) इन्हें दुर्घटना में होने वाली मौतों के रूप में दर्ज करता है। ब्यूरो के आंकड़ों का विशलेषण करने पर विशेषज्ञों ने पाया कि साल 2015 से 2020 के बीच खुले गड्ढों और मैनहोल में गिरने से 5,393 लोगों की मौत हुई। विशेषज्ञ कहते हैं कि देश में हर 12 घंटे में एक मौत इसी वजह से होती है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे की एक गंभीर और जानलेवा खामी को उजागर करता है।
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