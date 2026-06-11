तुलना की दौड़ में फंसा समाज, टूट रहे रिश्ते, रायपुर पत्रिका इंटरव्यू में सोमदेव त्यागी ने बताए जिंदगी सुलझाने के टिप्स

Somdev Tyagi interview Raipur: सोमदेव त्यागी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर@ताबीर हुसैन। Somdev Tyagi interview Raipur: आधुनिक जीवन की जटिलताओं को केवल उपदेशों, टोटकों या कुछ तयशुदा सूत्रों के आधार पर समझना संभव नहीं है। जीवन एक सतत चलने वाली जीवंत प्रक्रिया है, जिसमें हर क्षण नए निर्णय लेने पड़ते हैं और बदलती परिस्थितियों का सामना करना होता है। ऐसे समय में केवल नैतिक उपदेश या तयशुदा जीवन सूत्र पर्याप्त नहीं रह जाते। यह मानना है मध्यस्थ दर्शन के प्रबोधक सोमदेव त्यागी का, जिन्होंने रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 'पत्रिका' से बातचीत में जीवन के बदलते स्वरूप पर विस्तार से अपने विचार साझा किए।
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