Cosmeticorexia : बच्चों में स्किनकेयर के जुनून के पीछे का सच डर्मेटोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक से जानिए

वक्त से पहले बच्चों को बूढ़ा बना रहा है यह नया ट्रेंड! ( Photo: AI Generated)
Cosmeticorexia: सोशल मीडिया ने हमारी जीवनशैली को पूरी तरह से बदल दिया है। रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक वीडियो के इस दौर में "परफेक्ट दिखने" की चाहत सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चों और किशोरों (Teenagers) के सिर चढ़कर बोल रही है। इसी अंधी दौड़ से एक नया और बेहद चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है, जिसे हेल्थ और ब्यूटी एक्सपर्ट्स 'कॉस्मेटिकओरेक्सिया' (Cosmeticorexia) कह रहे हैं।
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