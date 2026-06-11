Monsoon 2026: ‘सुपर अल-नीनो’ से 60% किसानों की आजीविका को खतरा! IMD और सरकार की तैयारी पर स्पेशल रिपोर्ट पढ़िए

Monsoon 2026 In India Special Report : भारत में इस बार 'सुपर अल-नीनो' का महासंकट बताया जा रहा है। वहीं, केंद्र सरकार इसको लेकर लगातार बैठकें कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कहा है कि 197 जिलों के लिए सरकार एक्शन प्लान बना रही है। इन सभी बातों को समझने के लिए पत्रिका स्पेशल के रवि गुप्ता ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार (Sc. F) और डॉ. अखिल श्रीवास्तव (Sc. D) से फोन पर बातचीत की।