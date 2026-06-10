Food Contamination : आबादी 9% लेकिन बीमारियों का बोझ 33%; बच्चों के लिए जानलेवा बन रहा ‘फूड कंटामिनेशन’, बचाव का तरीका जानिए

थाली में 'अदृश्य जहर'!(Photo :AI Generated)
Food Contamination In India : क्या आप जानते हैं कि जिस थाली को आप बड़े चाव से अपने परिवार के सामने परोस रहे हैं, वह देखने में जितनी साफ है, उतनी ही असुरक्षित भी हो सकती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की हालिया रिपोर्ट एक डराने वाला सच सामने लाती है। पूरी दुनिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को असुरक्षित भोजन के कारण बीमार होने का खतरा बड़े वयस्कों की तुलना में तीन गुना अधिक होता है। वैश्विक आबादी का मात्र 9 प्रतिशत होने के बावजूद, ये मासूम बच्चे दुनिया भर में फूड-बोर्न डिजीज (भोजन से होने वाली बीमारियों) के कुल मामलों का एक-तिहाई हिस्सा भुगतते हैं।
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