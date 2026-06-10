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Food Contamination : आबादी 9% लेकिन बीमारियों का बोझ 33%; बच्चों के लिए जानलेवा बन रहा ‘फूड कंटामिनेशन’, बचाव का तरीका जानिए

Food Contamination Health News : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। संगठन के आंकड़ों ने ये सवाल खड़ा किया है कि हमें खानपान को लेकर हाइजीन का पूरी तरह ख्याल रखना चाहिए। एक्सपर्ट से जानिए क्यों 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जानलेवा बन रहा है फूड कंटामिनेशन और कैसे बचाव कर सकते हैं।

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भारत

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Chitra Badoliya

Jun 10, 2026

Food Contimination Who Report Temperature (Personal Hygiene

थाली में 'अदृश्य जहर'!(Photo :AI Generated)

Food Contamination In India : क्या आप जानते हैं कि जिस थाली को आप बड़े चाव से अपने परिवार के सामने परोस रहे हैं, वह देखने में जितनी साफ है, उतनी ही असुरक्षित भी हो सकती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की हालिया रिपोर्ट एक डराने वाला सच सामने लाती है। पूरी दुनिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को असुरक्षित भोजन के कारण बीमार होने का खतरा बड़े वयस्कों की तुलना में तीन गुना अधिक होता है। वैश्विक आबादी का मात्र 9 प्रतिशत होने के बावजूद, ये मासूम बच्चे दुनिया भर में फूड-बोर्न डिजीज (भोजन से होने वाली बीमारियों) के कुल मामलों का एक-तिहाई हिस्सा भुगतते हैं।

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