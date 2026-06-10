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India River Drying : 13 नदियां सूखी, पाताल में जा रहा है गंगा-ब्रह्मपुत्र का भूजल; शोधार्थी ने समझाया जल संकट का खतरा!

India River Drying Explainer : गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का जल स्तर घटना बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। वहीं केंद्रीय जल आयोज की रिपोर्ट ने भी 13 नदियों के सूखने के बारे में बताया है। आइए, गंगा पर शोध कर चुकी शोधार्थी से इसका मतलब समझते हैं।

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भारत

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Ravi Gupta

Jun 10, 2026

India River Drying, India River crisis issue, ganga brahmaputra basin,

India River Drying Issue : प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Gemini AI and Patrika

India River Drying Explainer In Hindi : हमारे लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र सिर्फ नदियां नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान हैं, जिनसे करोड़ों लोगों की जीवनरेखा जुड़ी है। लेकिन, दोनों ही मुख्य नदियों का जलस्तर पाताल में जा रहा है। इन नदियों का ग्राउंडवाटर (भूजल) लगातार नीचे गिर रहा है। ये आंकड़े जल संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश की नदियां रेगिस्तान बन सकती हैं।

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