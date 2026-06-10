India River Drying : 13 नदियां सूखी, पाताल में जा रहा है गंगा-ब्रह्मपुत्र का भूजल; शोधार्थी ने समझाया जल संकट का खतरा!

India River Drying Issue : प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Gemini AI and Patrika
India River Drying Explainer In Hindi : हमारे लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र सिर्फ नदियां नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान हैं, जिनसे करोड़ों लोगों की जीवनरेखा जुड़ी है। लेकिन, दोनों ही मुख्य नदियों का जलस्तर पाताल में जा रहा है। इन नदियों का ग्राउंडवाटर (भूजल) लगातार नीचे गिर रहा है। ये आंकड़े जल संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश की नदियां रेगिस्तान बन सकती हैं।
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