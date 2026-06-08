अजमेर में 4700 करोड़ की लागत से खत्म होगा जल संकट; 2028 तक तैयार होगा मोरसागर डेम,जानिए क्यों खास है परियोजना

Morasagar Dam Project Ajmer: बरसों से पेयजल संकट की मार झेल रहे अजमेर जिले के लिए मोरसागर बांध परियोजना नई 'जीवनरेखा' साबित होगी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एकीकृत अजमेर जल आपूर्ति योजना के तहत श्रीनगर घाटी में मोरसागर बांध का विस्तार कर बीसलपुर बांध के अतिरिक्त पानी का संचय किया जाएगा। करीब 4700 करोड़ लागत वाली यह परियोजना जिले को जल सुरक्षा देगी और पेयजल संकट से निजात मिलेगी।