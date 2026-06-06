RPSC SI Exam 2021: शैंपू से शिवम और पताशी से प्रिया बनने की तैयारी,फार्म में नाम बदलने के आवेदन, RPSC ने दी मंजूरी

नाम बदलने के लिए प्रस्तुत किए नोटिफिकेशन और स्टाम्प आयोग ने भी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए स्वीकार किए हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी संशोधित-परिवर्तित नाम से परीक्षा में शामिल होंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 20 सितम्बर को कराए जाने वाली एसआई भर्ती परीक्षा- 2021 में 3 लाख 83 हजार 097 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह वह अभ्यर्थी होंगे जो पूर्व में 13 से 15 सितम्बर 2021 तक आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे।