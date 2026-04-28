Beauty Skincare : आपका स्किनकेयर रूटीन ही आपकी त्वचा को बना रहा है ‘सेंसिटिव’, क्या आपसे भी हो रही ये बड़ी गलतियां?

Beauty Skincare product: आज के दिखावे भरे दौर में हर किसी को 'इंस्टेंट ग्लो' (instant Glow) और 'ग्लास स्किन' (Glass Skin) चाहिए। विज्ञापन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमें विश्वास दिला रहे हैं कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स, उतनी ही खूबसूरत त्वचा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के सुझावों और आकर्षक विज्ञापनों को देखकर हम अपने चेहरे पर ढेरों प्रयोग करने लगे हैं । लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इतने जतन के बाद भी त्वचा पहले से अधिक लाल, ड्राई या दानेदार क्यों होती जा रही है? जानिए त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. पुनीत अग्रवाल से कैसे स्किनकेयर रूटीन आपकी सामान्य त्वचा भी 'हाइपर-सेंसिटिव' बना रहा है ।