Endangered Birds: गोडावण से लेकर गिद्ध तक का बढ़ रहा कुनबा, पक्षियों का विलुप्त होना क्यों है खतरे की घंटी? जानिए

Endangered Birds of India: भारत में कुछ पक्षी विलुप्तप्राय की श्रेणी में आ चुके हैं। हालांकि उनके अस्तित्व को खतरे में पड़ता देख इंसानों ने उसे बचाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, जिसके चलते उसकी आबादी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इनकी आबादी को अभी संतुष्टजनक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद बंधने लगी है। भारत में गोडावण पक्षी (Great Indian Bustard), पहाड़ी मैना (Hill Myna) और गिद्ध (Indian vulture) विलुप्तप्राय की स्थिति में आ चुका था, लेकिन अब इनका कुनबा बढ़ने लगा है। आइए इन विलुप्तप्राय पक्षियों की कहानी के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति एक-दूसरे जीव के मेल से चलती है। जीव-जंतुओं का अस्तित्व एक-दूसरे पर निर्भर करता है।