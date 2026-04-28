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Endangered Birds: गोडावण से लेकर गिद्ध तक का बढ़ रहा कुनबा, पक्षियों का विलुप्त होना क्यों है खतरे की घंटी? जानिए

India Endangered Birds: भारत में कुछ पक्षियों का अस्तित्व खतरे में आ चुका था, लेकिन अच्छी बात है कि उनका कुनबा बढ़ने लगा है। पक्षियों का रहना जंगलों, नदियों के साथ इंसानों के लिए ​कैसे जरूरी है, जानिए।

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भारत

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Swatantra Mishra

Apr 28, 2026

Indian Endangered Birds

भारत के विलुप्तप्राय पक्षियों की आबादी बढ़ने लगी है (Photo: IANS)

Endangered Birds of India: भारत में कुछ पक्षी विलुप्तप्राय की श्रेणी में आ चुके हैं। हालांकि उनके अस्तित्व को खतरे में पड़ता देख इंसानों ने उसे बचाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, जिसके चलते उसकी आबादी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इनकी आबादी को अभी संतुष्टजनक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद बंधने लगी है। भारत में गोडावण पक्षी (Great Indian Bustard), पहाड़ी मैना (Hill Myna) और गिद्ध (Indian vulture) विलुप्तप्राय की स्थिति में आ चुका था, लेकिन अब इनका कुनबा बढ़ने लगा है। आइए इन विलुप्तप्राय पक्षियों की कहानी के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति एक-दूसरे जीव के मेल से चलती है। जीव-जंतुओं का अस्तित्व एक-दूसरे पर निर्भर करता है।

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