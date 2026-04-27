Iran Israel War: टूरिज्म सेक्टर को हर दिन 600 मिलियन डॉलर का हो रहा नुकसान

Iran Israel War and Tourism: दुनिया भर की नजरें इस समय मध्य पूर्व संकट (Middle East Crisis) पर टिकी हैं। कहीं भी युद्ध होता है, तो सबसे पहले जानमाल का नुकसान दिखता है, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी तबाही खामोशी से घट रही होती है- वह है अर्थव्यवस्था की तबाही। इस समय ईरान में चल रहे संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट के टूरिज्म और एविएशन सेक्टर की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात ये हैं कि हर गुजरते दिन के साथ टूरिज्म सेक्टर को 600 मिलियन डॉलर (करीब 5,000 करोड़ रुपये) की घाटा हो रहा है।