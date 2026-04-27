Women Vote Bank: महिला वोटरों पर फोकस का नया ट्रेंड, बंगाल में भी उठा शोर, लेकिन तमिलनाडु ने पांच दशक पहले सुलझा ली थी गुत्थी

Women Vote Bank in India: पिछले एक-दो दशकों में महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए नकद हस्तांतरण, सब्सिडी पर सिलेंडर, छात्राओं को मुफ्त साइकिल, लैपटॉप और स्मार्ट फोन का वितरण, मुफ्त बस यात्रा, स्वयं सहायता ऋण, पोषण सहायता आदि मुख्य हथियार बन चुके हैं। अब पार्टियां महिलाओं के वोट बैंक पर फोकस करते हुए उन्हें नए हथियार की तरह देखने लगी हैं। बिहार चुनाव में महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये का ट्रांसफर इसका सबसे ताजा उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव में भी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और भाजपा तीनों ही प्रमुख पार्टियों ने एड़ी-चोटी का जोर लगाया हुआ है। हालांकि, महिलाओं के मत की महत्ता को तमिलनाडु ने बहुत पहले समझ लिया था।