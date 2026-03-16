हनीट्रैप: मुख्य आरोपी भूरा की मंगेतर ही निकली ‘मास्टरमाइंड’, टैटू से होती थी पहचान

थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया कि जानकारी मिलने के अनुसार अब सीमा भी पुलिस जांच के दायरे में लिया गया है। सीमा के बैंक खाते से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच की गई है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि रुपए लेने से पहले उसे रैकेट की जानकारी थी या फिर वह भी किसी रूप में इस पूरे नेटवर्क में शामिल थीं। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि गैंग में शामिल युवतियों की लीडर तो नहीं थीं।