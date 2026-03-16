MP Board 10वीं-12वीं रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, माशिमं ने की घोषणा, जानें कब आ रहा

जिन जिलों में उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य धीमी गति से चल रहा है, उनमें मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, भिंड और मुरैना जैसे जिलों में भी मूल्यांकन की गति धीमी पाई गई। मंडल ने इन जिलों में मूल्यांकन कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस बार परिणाम (MP Board 10th 12th Result) जल्दी घोषित करने के उद्देश्य से स्टूडेंट्स को दूसरी परीक्षा की तैयारी के लिए 20 दिन का पर्याप्त समय देने की कोशिश है। बोर्ड की दूसरी परीक्षा 7 मई को होनी है, जबकि पिछले वर्ष यही परीक्षा जुलाई में आयोजित की गई थी।