अब IFS अफसरों की संपत्ति सार्वजनिक, एमपी के करोड़पति अफसरों में यह अधिकारी सबसे अमीर

MP news Wealthiest IFS Officer MP: आइपीएस और आइएएस के बाद अब आइएफएस की अचल संपत्तियों का ब्योरा भी सार्वजनिक हो गया है। मध्य प्रदेश कैडर के आइएफएस मनोज अग्रवाल प्रदेश के सबसे धनी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) हैं। उनके पास दिल्ली, गाजियाबाद, भोपाल और कटनी के झिन्ना गांव में बेशकीमती मकान, फ्लैट, दुकान और जमीनें हैं, जिनकी कुल कीमत 12.61 करोड़ है। वे इन संपत्तियों से सालाना 5.50 लाख रुपए भी कमाते हैं। वहीं आइएफएस बिंदु शर्मा के पास दिल्ली के जंगपुरा में 3.60 करोड़ का फ्लैट है, जो सालाना 17.13 लाख रुपए की कमाई देता है। इसमें मध्य प्रदेश कैडर के आइपीएस एवं एडीजी इंटेलीजेंस ए. साईं मनोहर की भी साझेदारी है। इनके अलावा आइएफएस अर्चना शुक्ला के पास भोपाल में डुप्लैक्स और फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 2.50 करोड़ है, जहां से सालाना 3.76 लाख रुपए की कमाई होती है। वे मध्य प्रदेश कैडर के आइएएस एवं एसीएस गृह शिवशेखर शुक्ला की पत्नी हैं।