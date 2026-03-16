MP News- दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

PM Narendra Modi- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi से मुलाकात की।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया। पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत चलाई जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री से प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 'किसान कल्याण वर्ष' में किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम नरेेंद्र मोदी PM Narendra Modi ने मार्गदर्शन व आशीर्वाद दिया है।