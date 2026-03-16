सड़क पर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक सिपाही की पिटाई, रेलवे कर्मियों ने किया लहुलुहान, वर्दी तक फाड़ दी

Traffic Constable Beaten :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों में किस कदर कानून का डर है, इसकी बानगी बयां करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, ये वीडियो ट्रैफिक सिपाही की पिटाई का मामला सामने आया है। बस रोकने पर ट्रैफिक सिपाही की बुरी तरह पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।