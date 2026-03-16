आपकी नसों में भी प्लाक/ब्लॉकेज! जानें क्या है? कैसे बनता है और कब बढ़ाता है हार्ट अटैक रिस्क?

Healthy Heart Dial ka sach series part 6 know the inflammation is main cause of heart attack blockage and plaque(Feature Image AI )
Healthy Heart Dil ka Sach Series part 6 : दिल की बीमारी या हार्ट अटैक को लेकर पिछले पार्ट्स में आप जान चुके हैं कि मेडिकल साइंस के मुताबिक ये कोई एक दिन में और अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि दशक बीतते आज पांव पसार चुकी है। जी हां हार्ट अटैक ऐसी ही घटना है, जिसकी शुरुआत वर्षों पहले ही हो चुकी है, लेकिन इसका पता आज चलता है, जब कुछ गंभीर हुआ है या हार्ट अटैक आया है। इसकी असली वजह है सूजन। आपके शरीर पर नजर आने वाली नसों में होने वाली सूजन। जो नसों को डैमेज करने लगती है और तब होती है प्लाक की शुरुआत। दिल का सच बताती पत्रिका की इस हेल्दी हार्ट सीरीज के पार्ट 6 में आज आप जानेंगे क्या होता है प्लाक, कैसे बनता है और दिल के लिए खतरा कब-कैसे बन जाता है…. पढ़ें संजना कुमार की खास रिपोर्ट…
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