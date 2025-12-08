नमाज पढ़ी, मस्जिदों में रहा, जनेऊ पहनकर फिर शुभम गोस्वामी बन गया अमन खान

Shubham- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद से पीड़ित एक युवक की सनातन धर्म में घर वापसी कराई गई। गुफा मंदिर में शास्त्रानुसार वे फिर हिन्दू धर्मावलंबी बन गए। 2 साल पहले मुस्लिम लड़की के प्रेम जाल में फंसकर युवक ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। मुस्लिम परिवार ने दबाव बनाकर हिन्दू युवक का धर्मांतरण करवाया था। उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। हिंदू धर्म में घर वापसी के मौके पर प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। उनके जनदर्शन में ही आकर युवक ने अपनी दर्दभरी कहानी सुनाकर लव जिहाद के खिलाफ़ मदद मांगी थी। इसपर मंत्री विश्वास सारंग के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में तीनों आरोपी अभी जेल में हैं।