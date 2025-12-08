8 दिसंबर 2025,

भोपाल

नमाज पढ़ी, मस्जिदों में रहा, जनेऊ पहनकर फिर शुभम गोस्वामी बन गया अमन खान

Shubham Goswami - मुस्लिम युवती के परिवार ने जबरन कराया धर्म परिवर्तन, झूठे केस दर्ज कराकर जेल भेजा

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 08, 2025

Aman Khan again became Shubham Goswami after wearing the sacred thread

जनेऊ पहनकर शुभम गोस्वामी बन गया अमन खान

Shubham- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद से पीड़ित एक युवक की सनातन धर्म में घर वापसी कराई गई। गुफा मंदिर में शास्त्रानुसार वे फिर हिन्दू धर्मावलंबी बन गए। 2 साल पहले मुस्लिम लड़की के प्रेम जाल में फंसकर युवक ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। मुस्लिम परिवार ने दबाव बनाकर हिन्दू युवक का धर्मांतरण करवाया था। उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। हिंदू धर्म में घर वापसी के मौके पर प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। उनके जनदर्शन में ही आकर युवक ने अपनी दर्दभरी कहानी सुनाकर लव जिहाद के खिलाफ़ मदद मांगी थी। इसपर मंत्री विश्वास सारंग के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में तीनों आरोपी अभी जेल में हैं।

भोपाल के प्राचीन गुफा मंदिर में पंडितों पुजारियों के मार्गदर्शन में लव जिहाद का शिकार अमन खान फिर शुभम गोस्वामी बना। गोपूजन और गंगाजल सहित अन्य उपक्रमों के साथ उनका विधिवत शुद्धिकरण किया गया। शुभम को जनेऊ पहनाई गई, उपनयन संस्कार के बाद गुरुदीक्षा भी दी।

हिन्दू युवक शुभम गोस्वामी को षड्यंत्र पूर्वक धर्मांतरण करान अमन खान बना दिया गया था। उन्हें 180 दिन जमात में रखा गया, गौमांस खाने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, साजिशन 5 माह के लिए जेल भी भेज दिया।

जहांगीराबाद के निवासी शुभम गोस्वामी को एक मुस्लिम युवती से प्यार हो गया लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ धोखा किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि धर्म परिवर्तन के बाद उसे अमन खान नाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया था।

नमाज पढ़ते रहे और मस्जिदों में रहे

इसके बाद वे कई माह तक इस्लामिक रीति-रिवाजों का पालन करते रहे। नॉन-वेज भोजन के साथ नमाज पढ़ते रहे और मस्जिदों में रहे। 29 नवंबर को शुभम मंत्री विश्वास सारंग के जनदर्शन में पहुंचे और अपने केस की जानकारी देते हुए लव जिहाद की पूरी दास्तां बताई। मंत्री के विधिवत शिकायत कराई जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा।

लवजिहाद के खिलाफ़ मुहिम चलाते रहेंगे

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लवजिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रकरणों में पीड़ितों की कानूनी सहायता भी करेंगे। उन्होंने दोहराया कि लवजिहाद के खिलाफ़ मुहिम चलाते रहेंगे।

मंदिर में रामप्रवेश दास देवाचार्य महाराज ने शुभम गोस्वामी की घर वापसी के लिए अनुष्ठान कराया। देवाचार्य महाराज ने बताया कि मुंडन, कंठी-तुलसी धारण, तिलक, गोपूजन, हवन उपनयन संस्कार आदि के साथ शुभम पुनः सनातन धर्म से जुड़ गए हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नमाज पढ़ी, मस्जिदों में रहा, जनेऊ पहनकर फिर शुभम गोस्वामी बन गया अमन खान

