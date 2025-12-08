थाने में टीआई की गुंडई का वायरल! लॉ छात्र को चप्पल से पीटा, बाद में कहा- AI हैं वीडियो

Pichhore TI viral video: शिवपुरी एक बार फिर पुलिस विवादों में घिरती नजर आ रही है। दरअसल पिछोर थाने का एक वीडियो रविवार को वायरल हुआ, जिसमें सिविल ड्रेस में थाने के टीआइ उमेश उपाध्याय एक युवक को चप्पल से पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो गए है। हालांकि टीआइ ने वीडियो को एआइ से जनरेट किया जाना बताते हुए, फेक बताया है। (mp news)