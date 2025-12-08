8 दिसंबर 2025,

सोमवार

शिवपुरी

थाने में टीआई की गुंडई का वायरल! लॉ छात्र को चप्पल से पीटा, बाद में कहा- AI हैं वीडियो

MP News: पिछोर थाने के टीआई का युवक को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल! पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, टीआई बोले-वीडियो AI जनरेटेड, पूरी तरह फेक है।

शिवपुरी

image

Akash Dewani

Dec 08, 2025

Pichhore TI viral video law student beaten with chappal mp news

Pichhore TI beats law student with chappal (फोटो- फेसबुक वायरल वीडियो)

Pichhore TI viral video: शिवपुरी एक बार फिर पुलिस विवादों में घिरती नजर आ रही है। दरअसल पिछोर थाने का एक वीडियो रविवार को वायरल हुआ, जिसमें सिविल ड्रेस में थाने के टीआइ उमेश उपाध्याय एक युवक को चप्पल से पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो गए है। हालांकि टीआइ ने वीडियो को एआइ से जनरेट किया जाना बताते हुए, फेक बताया है। (mp news)

एफआईआर कराने आया था छात्र

जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम दो पक्षों में विवाद के बाद एलएलबी छात्र क्षितिज कुमार, निवासी पिछोर, अपने साथी फरहान के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा था। रिपोर्ट लिखाने को लेकर छात्र और टीआइ के बीच कहासुनी बढ़ गई, जो गाली-गलौच तक पहुंच गई।

वीडियो हुआ वायरल, टीआई ने कहा- एआई है!

वायरल वीडियो में टीआइ छात्र को चप्पल से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि घटना के समय मौजूद लोगों ने ही यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि अभी तक वीडियो की प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार, छात्र के पिता पिछोर कोर्ट में अधिवक्ता है और भाजपा से जुड़े बताए जाते हैं। (mp news)

Updated on:

08 Dec 2025 07:38 am

Published on:

08 Dec 2025 07:37 am

