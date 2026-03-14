MP में विधायक की शिकायत पर शिक्षक सस्पेंड, गैस सिलेंडर को लेकर पीएम मोदी पर की थी मिमिक्री

इधर, भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने शिक्षक को कांग्रेसी मानसिकता का बताते हुए अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की थी। हालांकि, शिक्षक द्वारा बनाये गए पीएम की मिमिक्री वीडियो में आपत्तिजनक ऐसा कुछ नजर नही आ रहा है, लेकिन प्रधान मंत्री की नकल करने पर भाजपा विधायक को अप्पति हुई है और वहीं जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने भी बिना जांच पड़ताल करे विधायक का शिकायती पत्र मिलते ही वीडियो के आधार पर आनन-फानन में शिक्षक को अनुशासनहीनता करने का दोषी मानते हुए तत्काल निलंबित कर दिया है।