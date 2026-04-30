एमपी में बिजनेसमैन ने गोली मारकर की आत्महत्या

परिजनों ने पुलिस के समक्ष इस बात को लेकर काफी आपत्ति जताई है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को आईपीएल सट्टे से जोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मृतक के भाई ने बताया कि संदीप के पास घटना से पहले बैग में 10 लाख रुपए थे जो गायब हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में संदीप का मोबाइल व पिस्टल जब्त की है। हालांकि पूरे कस्बे में ऐसी चर्चा है और लोगों का मानना है कि कोई संदीप को कर्ज के फेर में प्रताड़ित किया जा रहा है और इसलिए ये घटना हुई है। अब यह कर्ज आईपीएल सट्टे से जुड़ा है या फिर दूसरा कोई मामला है। इसका पता पुलिस जांच के बाद पता चलेगा।