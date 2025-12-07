MP की नदी पर बनेगा एक और ब्रिज, 32 गांवों को मिलेगा फायदा, कम होगी राजस्थान तक की दूरी

उल्लेखनीय है कि बड़ौदा और बत्तीसा क्षेत्र के गांवों के वाशिंदों को राजस्थान के इटावा-पीपल्दा क्षेत्र के गांवों में जाने या फिर सीधे कोटा जाने के लिए लंबा फेर काटना पड़ता था। क्षेत्र के लोग या तो श्योपुर से खातौली होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं या फिर मांगरोल होकर जाते हैं। यही वजह है कि पार्वती नदी के पर पनवाड़ (मध्यप्रदेश) और शैनावदा (राजस्थान) के बीच पुल बनाने की मांग चल रही थी। जनप्रतिनिधियों की मांग और जिला दी। प्रशासन की पहल के बाद सरकार ने इस पुल को अनुपूरक बजट में शामिल करते हुए शुक्रवार का इसकी मंजूरी दे।