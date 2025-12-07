7 दिसंबर 2025,

रविवार

श्योपुर

MP की नदी पर बनेगा एक और ब्रिज, 32 गांवों को मिलेगा फायदा, कम होगी राजस्थान तक की दूरी

MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने पार्वती नदी पर पनवाड़-शैनावदा के बीच नया पुल बनाने के लिए 64 करोड़ मंजूर किए। पुल बनते ही बत्तीसा व आसपास के 32 गांवों को मिलेगा सीधा फायदा और तेज रास्ता राजस्थान तक।

श्योपुर

image

Akash Dewani

Dec 07, 2025

Panwad-Shainavada bridge construction parvati river sheopur mp news

new bridge construction on parvati river (डेमो फोटो- freepik)

Bridge Construction:मध्यप्रदेश-राजस्थान सीमा पर बड़ौदा के बत्तीसा क्षेत्र के ग्राम पनवाड़ा और राजस्थान के इटावा-पीपल्दा क्षेत्र के शैनावदा के बीच पार्वती नदी पर नया पुल (Panwad-Shainavada Bridge) का निर्माण होगा। इस पुल का निर्माण मध्यप्रदेश सरकार कराएगी, जिसके लिए शुक्रवार को विधानसभा में पारित हुए अनुपूरक बजट में 64 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

हालांकि, निर्माण के पहले की विभिन्न प्रक्रिया और फिर निर्माण कार्य में लगभग 2 से 3 साल का समय लग सकता है, लेकिन इस पुल के बनने के बाद श्योपुर जिले के बडौदा-बत्तीसा क्षेत्र का राजस्थान के इटावा-पीपल्दा क्षेत्र से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। इस पुल की मांग लंबे समय से की जा रही थी। (mp news)

कम हो जाएगी राजस्थान तक की दूरी

उल्लेखनीय है कि बड़ौदा और बत्तीसा क्षेत्र के गांवों के वाशिंदों को राजस्थान के इटावा-पीपल्दा क्षेत्र के गांवों में जाने या फिर सीधे कोटा जाने के लिए लंबा फेर काटना पड़ता था। क्षेत्र के लोग या तो श्योपुर से खातौली होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं या फिर मांगरोल होकर जाते हैं। यही वजह है कि पार्वती नदी के पर पनवाड़ (मध्यप्रदेश) और शैनावदा (राजस्थान) के बीच पुल बनाने की मांग चल रही थी। जनप्रतिनिधियों की मांग और जिला दी। प्रशासन की पहल के बाद सरकार ने इस पुल को अनुपूरक बजट में शामिल करते हुए शुक्रवार का इसकी मंजूरी दे।

500 मीटर लंबाई में बनेगा पुल

अनुपूरक बजट में शामिल किए गए पार्वती नदी के पर पनवाड़ (मध्यप्रदेश) और शैनावदा (राजस्थान) के बीच पुल के लिए ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा पूर्व में बनाए गए प्रस्ताव के मुताबिक इसकी लागत 64 करोड़ रुपए आएगी। पुल की लंबाई लगभग 500 मीटर रहेगी और ये जलमग्नीय पुल होगा। इस पुल के बनने के बाद बड़ौदा बत्तीसा क्षेत्र के ललितपुरा, धानोद, बिचगांवड़ी बासौद धनखेड़ा, बालापुरा, बाजरली, पहाड़ली, पनवाड़, रुंडी आदि गांवों को तो सीथा लाभ मिलेगा ही, साथ बड़ौदा के पूरे 32 गांवों को लाभ मिलेगा।

इधर 7 करोड़ की 2 नई सड़कें भी स्वीकृत

प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में दो सड़‌कों को भी स्वीकृति मिली है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बनने वाली इन सड़‌कों में ग्राम गिलास से चंबल नहर होते हुए खेड़ा गांव तक शामिल है, जिसकी लंबाई 3.50 किलोमीटर और लागत साढे 3 करोड़ रुपए रहेगी। वहीं दूसरी सडक़ तलावदा रोड से बहरामपुरा माली बस्ती तक है, जिसकी लंबाई 3.20 किमी और लागत 3 करोड़ 20 लाख रुपए है। (mp news)

अनुपूरक बजट में मिली मंजूरी- ब्रिज कॉर्पोरेशन

पार्वती नदी पन पनवाड़ (मध्यप्रदेश) और शैनावदा (राजस्थान) के बीच पुल बनेगा। इसके लिए अनुपूरक बजट में राशि मंजूर हो गई है। अब डीपीआर बनाई जाएगी, फिर टीएस और प्रशासनिक स्वीकृत्ति के बाद टेंडर प्रक्रिया कराई जाएगी।- भुवना जोशी, एसडीओ, ब्रिज कॉर्पोरेशन श्योपुर

Updated on:

07 Dec 2025 12:57 pm

Published on:

07 Dec 2025 12:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / MP की नदी पर बनेगा एक और ब्रिज, 32 गांवों को मिलेगा फायदा, कम होगी राजस्थान तक की दूरी

