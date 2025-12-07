गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक पोस्ट! शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई

नोटिस में सहायक आयुक्त बालाघाट ने इस बात का उल्लेख किया है कि मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 10 के अनुसार कोई भी शासकीय सेवक किसी रेडियो प्रसारण ब्राडकास्ट या अन्य मीडिया प्रसारण में अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या सामाचार पत्र को दी गई किसी सूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किसी उद्वार में कोई ऐसा तथ्य या राय प्रकट नहीं कर सकेगा।