बड़ी खबर: 77 लाख के इनामी कबीर समेत 10 नक्सलियों ने MP में किया सरेंडर

11 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)
Naxals surrender: मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। बालाघाट में शनिवार देर रात केबी डिविजन का 77 लाख रुपये का इनामी नक्सली कबीर (Naxalite Kabeer) समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। सभी फिलहाल पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं। (mp news)
सूत्रों के मुताबिक, एक फॉरेस्ट गार्ड की मदद से यह पूरा ऑपरेशन सफल हुआ। जंगल से निकलकर नक्सली सीधे बालाघाट आईजी के सामने सरेंडर करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि रविवार को दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव बालाघाट पहुंच सकते हैं, और उनके सामने औपचारिक रूप से सरेंडर कराया जाएगा।
पुलिस लाइन में तेज़ी से तैयारियां चल रही हैं। केबी डिविजन का एरिया छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जुड़ा है, और बालाघाट व कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगलों में नक्सलियों की सक्रियता रही है।सरेंडर से नक्सल मोर्चे में जोरदार हलचल मच गई है। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग