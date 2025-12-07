बड़ी खबर: 77 लाख के इनामी कबीर समेत 10 नक्सलियों ने MP में किया सरेंडर

Naxals surrender: मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। बालाघाट में शनिवार देर रात केबी डिविजन का 77 लाख रुपये का इनामी नक्सली कबीर (Naxalite Kabeer) समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। सभी फिलहाल पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं। (mp news)