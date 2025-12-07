7 दिसंबर 2025,

रविवार

बालाघाट

बड़ी खबर: 77 लाख के इनामी कबीर समेत 10 नक्सलियों ने MP में किया सरेंडर

Naxals surrender: 77 लाख के इनामी नक्सली कबीर समेत 10 नक्सलियों ने रातों-रात सरेंडर कर दिया। पुलिस लाइन में हाई अलर्ट, सीएम मोहन यादव के सामने हो सकता है ऑफिसियल सरेंडर।

बालाघाट

image

Akash Dewani

Dec 07, 2025

11 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)

11 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)

Naxals surrender: मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। बालाघाट में शनिवार देर रात केबी डिविजन का 77 लाख रुपये का इनामी नक्सली कबीर (Naxalite Kabeer) समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। सभी फिलहाल पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं। (mp news)

सीएम आ सकते है बालाघाट

सूत्रों के मुताबिक, एक फॉरेस्ट गार्ड की मदद से यह पूरा ऑपरेशन सफल हुआ। जंगल से निकलकर नक्सली सीधे बालाघाट आईजी के सामने सरेंडर करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि रविवार को दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव बालाघाट पहुंच सकते हैं, और उनके सामने औपचारिक रूप से सरेंडर कराया जाएगा।

टाइगर रिजर्व में सक्रिय थे, पुलिस लाइन अलर्ट

पुलिस लाइन में तेज़ी से तैयारियां चल रही हैं। केबी डिविजन का एरिया छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जुड़ा है, और बालाघाट व कान्हा टाइगर रिजर्व के जंगलों में नक्सलियों की सक्रियता रही है।सरेंडर से नक्सल मोर्चे में जोरदार हलचल मच गई है। (mp news)

Published on:

07 Dec 2025 10:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / बड़ी खबर: 77 लाख के इनामी कबीर समेत 10 नक्सलियों ने MP में किया सरेंडर

