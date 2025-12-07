अवकाश: स्कूल की छुट्टियों में बड़ा बदलाव, इतने दिन का होगा क्रिसमस-विंटर वेकेशन

private schools winter vacation and christmas holidays dates (फोटो-Patrika.com)
Schools Winter Vacation: मध्य प्रदेश के मिशनरी स्कूलों में बच्चों को क्रिसमस पर इस बार लंबी छुट्टी (Christmas Holidays) नहीं मिलेगी। क्रिसमस पर केवल दो दिन का अवकाश रहेगा। इसके बाद 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश मिलेगा। शेड्यूल कई स्कूलों ने जारी कर दिया है। गौरतलब है राजधानी में 150 सीबीएसई स्कूल है। इनमें मिशनरी की संख्या ज्यादा है।
बीते साल तक सीबीएसई स्कूल क्रिसमस से ही शीतकालीन अवकाश शुरू कर देते थे। जो 23 दिसंबर से होकर 1 या 2 जनवरी तक चलता था। इस बार अवकाश के नियमों में सख्ती हुई है। वहीं राज्य के नियमों का सीबीएसई को पालन करने के लिए कहा गया है। इसका असर छुट्टियों पर हुआ है। (mp news)
सरकारी स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग के शेड्यूल के मुताबिक एक दिन का क्रिसमस अवकाश है। 25 दिसंबर को छुट्टी होगी। इसके बाद कक्षाएं लगेगी। बाद में 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टी होगी। स्कूल पांच जनवरी को खुलेंगे।
सहोदय ग्रुप अध्यक्ष चैतन्य सक्सेना ने बताया कि सीबीएसई स्कूलों में राज्य शासन के नियमों के आधार पर छुट्टी रहेगी। ऐसे में 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश दिए जाएंगे। क्रिसमस की छुट्टी को लेकर स्कूलों ने कार्यक्रमों के आधार पर निर्धारण किया है। इस बार पिछले साल के मुकाबले छुट्टी कम है। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग