7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अवकाश: स्कूल की छुट्टियों में बड़ा बदलाव, इतने दिन का होगा क्रिसमस-विंटर वेकेशन

School Holidays : इस बार स्कूलों में क्रिसमस पर लंबी छुट्टियों का मज़ा नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर से शीतकालीन ब्रेक। नए नियमों से बदला शेड्यूल।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Dec 07, 2025

christmas holidays private schools winter vacation mp news

private schools winter vacation and christmas holidays dates (फोटो-Patrika.com)

Schools Winter Vacation: मध्य प्रदेश के मिशनरी स्कूलों में बच्चों को क्रिसमस पर इस बार लंबी छुट्टी (Christmas Holidays) नहीं मिलेगी। क्रिसमस पर केवल दो दिन का अवकाश रहेगा। इसके बाद 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश मिलेगा। शेड्यूल कई स्कूलों ने जारी कर दिया है। गौरतलब है राजधानी में 150 सीबीएसई स्कूल है। इनमें मिशनरी की संख्या ज्यादा है।

बीते साल तक सीबीएसई स्कूल क्रिसमस से ही शीतकालीन अवकाश शुरू कर देते थे। जो 23 दिसंबर से होकर 1 या 2 जनवरी तक चलता था। इस बार अवकाश के नियमों में सख्ती हुई है। वहीं राज्य के नियमों का सीबीएसई को पालन करने के लिए कहा गया है। इसका असर छुट्टियों पर हुआ है। (mp news)

सरकारी और प्राइवेट के नियम अलग

सरकारी स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग के शेड्यूल के मुताबिक एक दिन का क्रिसमस अवकाश है। 25 दिसंबर को छुट्टी होगी। इसके बाद कक्षाएं लगेगी। बाद में 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टी होगी। स्कूल पांच जनवरी को खुलेंगे।

शासन के नियमों के आधार पर रहेगी छुट्टी- अध्यक्ष

सहोदय ग्रुप अध्यक्ष चैतन्य सक्सेना ने बताया कि सीबीएसई स्कूलों में राज्य शासन के नियमों के आधार पर छुट्टी रहेगी। ऐसे में 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश दिए जाएंगे। क्रिसमस की छुट्टी को लेकर स्कूलों ने कार्यक्रमों के आधार पर निर्धारण किया है। इस बार पिछले साल के मुकाबले छुट्टी कम है। (mp news)

ये भी पढ़ें

टैक्सपेयर सावधान! दिसंबर की ये डेडलाइन मिस हुई तो नोटिस पक्का, लगेगी बड़ी पेनल्टी
इंदौर
december income tax returns deadlines notice penalty warning mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 08:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अवकाश: स्कूल की छुट्टियों में बड़ा बदलाव, इतने दिन का होगा क्रिसमस-विंटर वेकेशन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महिलाओं ने थामी धर्म ध्वजा, भगवान दत्त की निकली पालकी

भोपाल

एमपी में बाल बाल बचे विधायक, भोपाल-जबलपुर हाईवे पर हुई कार की भीषण भिड़ंत

Bichhiya MLA Narayan Singh Patta narrowly escaped a car accident
भोपाल

एमपी में युवा कांग्रेस नेता पर दुष्कर्म का आरोप, युवतियों-महिलाओं ने मचाया बवाल

Young women protest against Youth Congress leader alleging rape
भोपाल

एमपी के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व सीएम का बाबरी ढांचे पर ट्वीट, 6 दिसंबर को ऐसे किया याद

Minister Prahlad Patel and former CM Uma Bharti's tweets on the Babri structure
भोपाल

यूथ कांग्रेस के बड़े नेता को हटाया, आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का कड़ा फैसला

Bhopal Youth Congress District President Ankit Dubey removed for concealing criminal record
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.