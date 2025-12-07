अवकाश: स्कूल की छुट्टियों में बड़ा बदलाव, इतने दिन का होगा क्रिसमस-विंटर वेकेशन

Schools Winter Vacation: मध्य प्रदेश के मिशनरी स्कूलों में बच्चों को क्रिसमस पर इस बार लंबी छुट्टी (Christmas Holidays) नहीं मिलेगी। क्रिसमस पर केवल दो दिन का अवकाश रहेगा। इसके बाद 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश मिलेगा। शेड्यूल कई स्कूलों ने जारी कर दिया है। गौरतलब है राजधानी में 150 सीबीएसई स्कूल है। इनमें मिशनरी की संख्या ज्यादा है।