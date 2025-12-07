टैक्सपेयर सावधान! दिसंबर की ये डेडलाइन मिस हुई तो नोटिस पक्का, लगेगी बड़ी पेनल्टी

इंदौर के सीए दीपक माहेश्वरी ने बताया दिसंबर का महीना टैक्स अनुपालन के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी अवधि में आयकर और जीएसटी दोनों के कई वार्षिक और तिमाही दायित्व पूरे करने होते हैं। समयसीमा में रिटर्न और टैक्स के भुगतान से न केवल ब्याज व दंड से बया जा सकता है, बल्कि भविष्य में किसी भी जांय या नोटिस की संभावना कम हो जाती है। इसलिए करदाता अपने सभी टैक्स दायित्व तय समय सीमा में पूरा करें। (mp news)