इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर लगा जाम, 8 घंटे तक फंसे रहे लोग

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर शनिवार को भेरूघाट क्षेत्र में लंबा जाम लगने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह करीब साढ़े सात बजे शुरू हुआ जाम दोपहर बाद तक बना रहा। हालात यह रहे कि हाईवे पर करीब सात से आठ किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई और वाहन घंटों रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालने में जुट गई। मानपुर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि सुबह भेरूघाट क्षेत्र में दो बड़े वाहन खराब हो गए थे, जिन्हें सडक़ किनारे करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने धीरे-धीरे यातायात को सुचारु कराया।