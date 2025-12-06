2 साल बंद रहेगी MP की ये ट्रेन, वापस आते ही दिन में चलेगी 3 बार, बन रहा कॉरिडोर

जुलाई-अगस्त माह में शुरू होने वाली हेरिटेज ट्रेन फिलहाल चलना बंद हो गई है। सुबह 11 बजे पातालपानी रेलवे स्टेशन से निकलने वाली ट्रेन शाम करीब 4 बजे वापस लौटती है। सिंगल फेरे के कारण कई यात्री इस रोमांचक यात्रा का लाभसमय की समस्या के चलते नहीं ले पाते। ऐसे में रेलवे अब मानसून समय में प्रतिदिन हेरिटेज ट्रेन के तीन फेरे लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जो टाइम-टेबल बनाया है उसके अनुसार सुबह 7 से 10 बजे तक पहला फेरा, दोपहर 11 से 2 और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक ट्रेन चलेगी।