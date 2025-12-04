Ratlam में रखबदेव बाबा साहब जैन मंदिर, यहां एक या दो नहीं, 100 से अधिक मूर्तियां

शहर के मध्य महलवाड़ा से लगे थावरिया बाजार क्षेत्र में स्थित यह लगभग 200 वर्ष पुराना जैन मंदिर मालवा क्षेत्र का अत्यंत प्रतिष्ठित एवं प्राचीन उपासना स्थल है। संवत 1886 में खरतरगच्छाचार्य जिन महेंद्रसागरसूरीश्वर ने मंदिर की प्रतिष्ठा सम्पन्न कराई थी। जर्जरित देवरी व संरचना देखकर 1981 में साध्वी मणीप्रभा ने जीर्णोद्धार का संकल्प कराया। जीर्णोद्धार समिति ने सन् 2009 में भूमि पूजन कर कार्य किया। 6 दिसंबर 2017 को 26 देहरियों में 86 प्रभु परमात्माओं की प्रतिष्ठा महामंगलाचरण के साथ सम्पन्न हुई।