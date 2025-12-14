जो ‘लाड़ली बहनें’ सीएम को नहीं देंगी सम्मान, उनकी जांच कराएंगे; मंत्री विजय शाह फिर विवादों में…

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ विजय शाह ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। दरअसल, अधिकारियों से चर्चा के दौरान मंत्री जी ने बैठक में कह दिया कि जो लाड़ली बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेंगी। हम उन बहनों की जांच कराएंगे। इस बयान के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा में यदि थोड़ी-सी भी शर्म और नैतिकता बची है, तो तुरंत इनका इस्तीफा लिया जाए।

