Ratlam में सोना-चांदी के आज के भाव

Silver Coins (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
रतलाम. स्थानीय सराफा बाजार में सोने-चांदी के दाम को लेकर के कारोबारी व ग्राहक हतप्रभ हैं। वायदा कारोबार में चांदी के दाम चांद पर पहुंच गए हैं। मशीन से सरपट दौड़ते हुए 2 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इसका असर स्थानीय बाजार पर दिखाई दिया है। शुक्रवार को सोना गुरुवार के मुकाबले दो हजार रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी साढ़े तीन हजार रुपए प्रति किलो ऊंची खुली। इसके बाद भी बाजार में तेजी रही। स्थानीय बाजार में सोना 1.32 लाख व चांदी 1.90 लाख रुपए पहुंच गई।
चांदी के भाव में 10 हजार का अंतर
खुले बाजार के मुकाबले वायदा बाजार में चांदी ऊंची चल रही है। खुले बाजार व वायदा बाजार में चांदी के दाम में 10 हजार रुपए प्रति किलो का अंतर आ रहा है। वायदा कारोबार में चांदी ने जहां दो लाख के आंकड़े को छू लिया ह, वहीं स्थानीय बाजार में चांदी 1.90 लाख रुपए बताई जा रही है।
स्थानीय बाजार में तेजी का रुख
स्थानीय बाजार में शुक्रवार को सुबह चांदी 1.87 लाख रुपए प्रति किलो के भाव खुली। इसके बाद इसमें तेजी जारी रही। दोपहर तक करीब तीन हजार की बढ़त के साथ यह 1.90 लाख रुपए पहुंच गई। इधर सोना 1.31 लाख रुपए प्रति दस ग्राम खुला। इसके बाद 1500 रुपए की तेजी के साथ सोना एक लाख 32,500 पहुंच गया।
दो तीन माह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी का माहौल चल रहा है। दोनों धातुओं के दाम वहीं से तय होते हैं। इसका असर स्थानीय मार्केट पर पड़ता है। भाव में तेजी से ग्राहक रुका है। वह आशानुरूप दाम का इंतजार कर रहा है। उसे आगे पीछे खरीदारी करनी है। तो इंतजार नहीं करें। लॉग ट्रम निवेश किसी भी भाव में कर सकते हैं। भविष्य में पांच से 10 प्रतिशत का वैरिएशन आ सकता है।
संतोष कटारिया, प्रमोटर चेअरमैन एवं एमडी, डीपी आभूषण लिमिटेड, रतलाम।
वायदा बाजार के हाथ में चांदी
वर्तमान में चांदी के दाम में जिस तरह की तेजी देखी जा रही है। वह वायदा बाजार के हाथ में दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की मांग ज्यादा बढ़ गई है।सोने के दाम भी नए रिकार्ड की अग्रसर हैं। जिस हिसाब से चांदी के भाव बढ़े हैं। उसके मान से गिरावट की भी संभावना देखी जा रही है । स्थानीय बाजार में लग्नसरा समाप्त हो गए हैं। इससे बाजार में ग्राहकी पर असर पड़ेगा।
गोपाल सोनी, सराफा कारोबारी।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग