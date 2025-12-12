Ratlam में सोना-चांदी के आज के भाव

रतलाम. स्थानीय सराफा बाजार में सोने-चांदी के दाम को लेकर के कारोबारी व ग्राहक हतप्रभ हैं। वायदा कारोबार में चांदी के दाम चांद पर पहुंच गए हैं। मशीन से सरपट दौड़ते हुए 2 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इसका असर स्थानीय बाजार पर दिखाई दिया है। शुक्रवार को सोना गुरुवार के मुकाबले दो हजार रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी साढ़े तीन हजार रुपए प्रति किलो ऊंची खुली। इसके बाद भी बाजार में तेजी रही। स्थानीय बाजार में सोना 1.32 लाख व चांदी 1.90 लाख रुपए पहुंच गई।